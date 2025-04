Paula recibe la mejor noticia posible que puede terminar con los oscuros planes de Martina

Imelda vive aburrida en la mansión de los Iturbide y así se lo cuenta a su madre. Lo cierto es que el objetivo de Imelda era casarse con Rogelio, pero cuando el mayor de los Iturbide apareció casado por sorpresa con Paula, las aspiraciones de Imelda de convertirse en la dueña de la casa se esfumaron. Su plan B consistió en casarse con Fernando, el hermano de Rogelio. Martina también apoyó esa decisión y ahora hay una guerra no declarada entre Imelda y Paula en la que Martina ha tomado partido por la mujer de su hijo Fernando.

Pero la vida de Imelda no es ella que ella esperaba. Aburrida y sola en la mansión, Imelda se aburre y no sabe qué hacer. Su madre sabe que Imelda no se casó por amor con Fernando y sigue soñando con Rogelio. Le aconseja que le diga la verdad a fernando o que se olvide de Rogelio porque vivir un matrimonio sin amor, es vivir en un infierno. Además pronto Martina querrá tener un nieto y eso va a obligar a Imelda a mantener una relación con Fernando que ahora no quiere.

Lo cierto es que Martina quiere hacer todo lo posible por apartar a paula de la familia; no soporta a la mujer de Rogelio y no la considera digna sucesora del imperio familiar. Por eso, su objetivo se centra en que Imelda tenga un hijo, y así se pueda convertir en el heredero de la fortuna familiar. La presión sobre Imelda ha comenzado y la mujer de Fernando no sabe cómo debe reaccionar.

En otro orden de cosas, ha aparecido en escena Ignacio Cordero, un misterioso empresario también del transporte que ha empezado a tener negocios con los Iturbide, a pesar de la oposición de Rogelio. Ignacio parece tener un objetivo oscuro detrás de todos sus actor y ha elegido a Fernando como caballo de Troya para colarse en la empresa de los Iturbide. Rogelio no está muy satisfecho y sospecha de las intenciones del tal Ignacio, que de un tiempo a esta parte se prodiga demasiado por el entorno familiar. Así que ha pedido a su ayudante en la empresa que lo investigue.

La madre de Imelda le pide que se aleje de él porque le han llegado referencias de que no es una persona de la que se deban fiar. Imelda no hace caso a su madre y no piensa que Ignacio sea un peligro para nadie.