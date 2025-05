Paula da a luz y la felicidad regresa al seno de los Iturbide

Todo el mundo espera a Rogelio para cenar pero no aparece; la preocupación en el seno de los Iturbide crece cada minuto que pasa porque no se sabe nada de él. La propia Paula está muy angustiada porque le ha intentado llamar y le ha cogido una persona que no es su marido. Nadie sabe dónde puede estar. Lo cierto es que Rogelio ha sufrido un robo violento en mitad de la calle y ha quedado inconsciente en el suelo.

Como le han robado el teléfono y los documentos, cuando Rogelio llega al hospital en una ambulancia nadie puede contactar con la familia. El primero que descubre su paradero es Ignacio que inmediatamente llama a Paula para decirle el paradero de su marido y cómo se encuentra. Eso sí, Ignacio aprovecha el momento para 'sincerarse' con su hermanastro.

Cuando los Iturbide llegan al hospital, las noticias de los médicos son positivas y la vida de Rogelio no corre peligro. Pero han sido muchas emociones fuertes y Paula sufre las consecuencias. Rompe aguas allí mismo en el hospital y se pone de parto. Rogelio recupera la consciencia justo para ver el nacimiento de su hijo y la alegría regresa al seno de la familia después de muchos momentos de tristeza.