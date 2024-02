La triste historia de Zehra: la falta de valor de su marido hace que su padre la arroje al río... ¿Sobrevivirá?

Kadim y Behiye no quieren que Devra sea el responsable de acabar con la vida de Zehra. No desean que su hijo mayor acabe entre rejas porque ya no podría heredar el imperio familiar, así que el hermano de Berfin pide a Ali, el marido de Zehra, que sea él el que asesine a la pequeña de un disparo.

Ali, pese a ser un joven con un fuerte carácter, no tiene el valor suficiente para quitar la vida a la hija de Gülsüm. En realidad, ningún miembro de los Kirman, salvo Ferman, sabe que la matriarca, Nujin, ha decidido perdonar la vida a Zehra. La abuela está ingresada en un hospital tras sufrir un ataque al corazón.

Devra, en el fondo, solo quiere cumplir con los deseos de su abuela y desconoce que ella ha cambiado de parecer, así que el hijo de Behiye no desiste en su empeño de eliminar a Zehra. Como el hermano de Azad no ha podido asesinar a la hermana de Elif, Kadim y Devra acuden a Rashit para que lo haga él.

El padre de la pequeña, pese a no tener mucho feeling con su hija, no desea que fallezca, pero Devra le presionará para que acabe con su vida de una vez por todas. Le obligará, apuntándole con un arma en la cabeza, a atar las manos y los pies a su hija para después arrojarla a un río desde un precipicio.

En ese momento, Ferman, Azad y Melek llegan para intentar impedir tal atrocidad, pero ya es demasiado tarde. La pequeña ya ha caído al río. Su hermano, que siempre ha sentido verdadera adoración por su hermana, no duda en lanzarse al arroyo para rescatarla y Azad hace lo propio. Pero, no encuentran a la pequeña y Ferman está a punto de ahogarse. ¿Zehra logrará sobrevivir?