La tensión en la mansión de los Kirman se palpa en el aire y Melek y Zehra intentan huir de allí sin mucho éxito

Las cosas en la mansión de los Kirman están cada vez peor. Hay mucha tensión. Nujin no está dispuesta a permanecer por más tiempo allí y Zümrut se niega a abandonar la casa donde han vivido toda la vida, así que se enfrenta a Behiye. "Nujin vendrá a reclamar lo que le pertenece y no os saldréis con la vuestra", les asegura a la madre y mujer de Devra. Behiye no se queda callada y le revela que todo lo que tiene la familia es gracias a su hijo mayor. "Los Kirman conservan algo de poder gracias a Devra", le asegura muy segura de sí misma.

Melek y Zehra no quieren seguir en la mansión y deciden huir a Estammbul para empezar una vida de cero. Zehra se ha encariñado con su bebé y no quiere dejarlo en la casa al cuidado de Behiye y Leyla. Es consciente de que podría pasarle algo y quiere evitarlo a toda costa. Así que pide a su madre Melek llevárselo con ellas. La profesora se opone, al principio, al plan de su hija. Sabe que si Cemal se va con ellas, los Kirman nunca las dejarán en paz e intenta convencer a Zehra, pero la pequeña no entra en razón.

Al final, huyen de la mansión con el pequeño con tan mala suerte que, al ir a coger un taxi, aparece Zümrut y no deja que se marchen con su nieto, al que tanto adora. De nuevo, los planes de Melek y Zehra se van al traste. No podrán huir de Harmanli ni de los Kirman.