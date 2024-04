Zehra descubre que está embarazada y los Kirman le prohíben abortar

Zeynep explora a Zehra y se percata que su cuerpo no está preparado para soportar un parto, así que comunica a Melek que va a practicar a su hija un aborto.

La niña no sabe que está esperando un bebé. Cree que tiene que someterse a una intervención quirúrgica por un fibroma en su útero. Cuando ya está a punto de realizarse la operación, una enfermera le comunica que está embarazada y Zehra se queda sin palabras y se echa a llorar. Está muy nerviosa y la doctora no puede consolarla. Melek habla con su hija y le explica que debe abortar para librarse de los Kirman y de Ali.

La pequeña comprende que debe abortar y Zeynep comienza con los preparativos de la intervención. Mientras tanto, Leyla, la enfermera que quiere Nujin que se convierta en esposa de Devra, descubre que Zehra está esperando un bebé y se lo comunica al hijo de Behiye.

El hijo de Kadim llega al hospital dispuesto a impedir la operación de la niña, pero Melek le ve entrar en la clínica y se lleva a Zehra con la ayuda de Azad. Consiguen escapar de él por décimas de segundos. Zeynep le pide a la profesora que se esconda mientras busca otro centro sanitario para practicar el aborto a Zehra.

Devra revela a su familia que la mujer de Ali está embarazada y pide a su futura esposa, Leyla, que investigue dónde vive la doctora y sus familiares para amenazar a Zeynep.

Ali escucha una conversación privada entre su abuela y su tía Behiye y descubre que Zehra está esperando un bebé. No se lo puede creer y llama a Azad para que se lo confirme. Melek, al oír hablar al hijo mayor de Cemal con su hermano, entra en cólera y pide a Ali que se divorcie de Zehra y se olvide de ella para siempre. No entiende por qué se preocupa por su hija. Ella cree que solo llama para saber si su hija va a morir dando a luz. Melek no se da cuenta de que Zehra está allí y ha escuchado todo. La niña está aterrorizada.

Mientras tanto en la mansión de los Kirman, Nujin está indignada por haberse enterado del embarazo de Zehra por Devra. Cuando el hermano de Berfin encuentre a Zehra, no dejará que se vuelva a escapar. "Tendrá ese bebé y Ali cuidará de su mujer y de su hijo sino nuestra dignidad y nuestro honor quedarán por los suelos", asegura a su nuera.

El hijo pequeño de Zümrüt no duda en plantar cara a su abuela y le asegura que no se saldrá con la suya. "Mi intención es divorciarme de Zehra y se irá con su madre y no tendrá que volver a esta maldita casa", argumenta Ali. Nujin, que no soporta que nadie le lleve la contraria, acaba abofeteando a su nieto.