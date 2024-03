La supuesta madre de Zehra se la lleva engañada lejos de Melek y Azad

Zehra está confundida. Lleva buscando a su madre desde hace tiempo, aunque siempre le han dicho que murió. Aún así, nunca ha perdido la esperanza de encontrarla. Ahora, por sorpresa y donde menos lo esperaba, su madre ha aparecido de la nada. Se trata de Aysel, la criada de la mansión de los Kirkman que acaba de salir de la prisión y que le asegura ser su madre. Asegura que no se lo contó antes por miedo, pero que ha llegado el momento de confesarlo todo y de empezar una nueva vida juntas.

Valiéndose del engaño, Aysel convence a Zehra para que la acompañe hasta Estambul juntas y así huir de este lugar que no le trae más que problemas. Zehra no sabe qué hacer, pero acaba siguiendo los planes de Aysel. La joven está hecha un lío porque en el fondo no siente a Aysel como su madre. Cuando le confesó quién era, Zehra no vio emoción en el momento. Además, en la huida, Zehra ve cosas que le asustan un poco. Por su parte, Melek y Azad saben que Zehra corre un grave peligro y han avisado a la policía para intentar dar con ella.