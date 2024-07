Leyla chantajea a Devra con una información que puede perjudicar mucho a su marido

Aunque los planes de Leyla siguen pasando por acabar con la vida de Melek, en el fondo ella lo que espera es recuperar el amor de Devra. Él sigue enamorado de Melek y no quiere saber nada de Leyla desde hace tiempo. De hecho cuando la ve por casa se enfurece y le pregunta por qué no se ha ido. "Prefiero el amor de Melek a tu odio", le contesta Devra. Leyla es consciente de que recuperar el amor de su marido no será tarea sencilla.

Devra está enfurecido con Leyla a la que acusa de estar detrás del ingreso en un psiquiátrico de Melek y está decidido hacer todo lo posible para librarse de su malvada mujer. Pero Leyla no se arruga. Sigue con sus planes de deshacerse de Melek pero conoce el gran secreto de su marido. Devra descubre con estupor que su mujer conoce sus orígenes; que es el hijo de Fatma y de Seamus.

Devra intenta negarlo, pero Leyla no se rinde. "¿Por qué quieres ocultármelo?", dice Leyla. Devra quiere saber quién se lo ha dicho, pero ella se mantiene firme. Es una información muy preciosa y Devra sabe que no se debe hacer pública pues le traería numerosos problemas en la mansión de los Kirkman. Leyla refuerza su posición junto a Devra y le chantajea. Ahora Devra deberá actuar de otra manera.