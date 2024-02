Reavivando sentimientos: Ali se acerca a Suna con una gran declaración de amor

En la familia Kirman nadie sabe que Ali siente algo especial desde hace tiempo por Suna, una amiga de Zehra y de su hermana Dicle.

Nujin, matriarca de la familia, pide a Devra y Azad que busquen esposa para casarse lo antes posible.Para Azad, ya tiene candidata: Suna, que proviene de una familia adinerada. Ali no da crédito cuando escucha a su abuela nombrar a la joven a la que ama y decide telefonearla.

Suna accede a cogerle el teléfono, pero no deja que el hermano de Azad se explique y acaba colgándole. El hijo de Zümrüt quiere excusarse con la amiga de Zehra. Quiere que sepa que sus sentimientos hacia ella no han cambiado y que le obligaron a casarse con la hermana de Ferman.

La joven, también, sigue enamorada de él, pero la madre de ella, tiene claro cuál debe ser su destino. Sus padres ven con buenos ojos su boda con Azad. "Nuestro futuro está en tus manos", confiesa a su hija.

Ali necesita hablar con Suna como sea y decide salir de la mansión para ir a verla a su casa. Zehra le acompaña y pide a su amiga que le dé una oportunidad para que pueda explicarse. Al final, cede y Ali habla con ella. Quiere que sepa por qué razón se casó con la hija de Rashit. "Me obligaron a casarme y soy una víctima, pero mi corazón te pertenece", le revela el joven.

Suna lo tiene claro. Jamás se casará si no es por amor. "A mí nadie me obligará a casarme, antes me suicido", asegura la amiga de Dicle al hijo de Zümrüt.

Los jóvenes estaban locamente enamorados y su historia de amor podría haber tenido un final feliz si él no hubiera recibido un disparo por accidente en una de sus piernas. A partir de ese día, su vida cambió para siempre. No pudo volver a caminar y, como no quería arruinar la vida a Suna, decidió alejarse de ella. Pero, sus sentimientos hacia ella no han cambiado y le confiesa que sigue amándola.