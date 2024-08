El oscuro plan de la señora Sultán: Zehra está atrapada en una red de prostitución mientras su verdadero padre intenta salvarla

La señora Sultán acoge amablemente a Zehra en su hogar, sin que la joven hija de Melek pueda imaginarse la oscura realidad que se esconde tras las intenciones de su anfitriona. La señora Sultán se muestra ante la hija de Melek como una mujer amable y generosa, pero, en realidad, es una pieza clave en una red de captación de chicas vulnerables, a quienes manipula para luego introducirlas en el sórdido mundo de la prostitución. Zehra, inocente y confiada, no sospecha nada y se siente cómada en casa de la malvada mujer.

Con el propósito de moldear a Zehra según sus propios planes, la señora Sultán le sugiere salir de compras para renovar su vestuario, pero lo que realmente busca es que Zehra adopte una imagen más adulta, moderna y sensual, que la haga parecer mayor de lo que realmente es. La intención detrás de este cambio es clara: transformar a Zehra en alguien que atraiga la atención de sus clientes más influyentes de Estambul y, en consecuencia, resulte más rentable para los negocios turbios en los que está involucrada.

Durante la salida, Mirza, el exmarido de Melek y padre biológico de Zehra, las ve por casualidad mientras están de compras por la ciudad. Al reconocer a la joven, que todavía no sabe que es su hija, en compañía de la señora Sultán, se preocupa por ella. Sabe que esa mujer no es de fíar y anda metida en sórdidos negocios de prostitución. Aunque no está seguro de lo que está ocurriendo, su instinto le dice que algo raro está pasando y decide seguirlas discretamente, intentando no perderlas de vista. Sin embargo, cuando, finalmente, intenta alcanzarlas, ya es demasiado tarde: la mafiosa mujer y Zehra ya se han subido a una furgoneta.

La señora Sultán lleva a la hija de Melek a casa de un delincuente involucrado en el mundo de la prostitución. Zehra no se da cuenta del peligro que corre. El mafioso espera sacar por la nieta de Sami una importante suma de dinero. ¿Qué tendrán pensado hacer con Cemal?, ¿querrán deshacerse de él?