Un momento de alegría se torna triste para Zehra: la hija de Melek da a luz a un niño precioso

Leyla está en la habitación donde está Zehra hospitalizada y encuentra su libreta donde ha escrito cuáles son sus planes de futuro. Ahora, la segunda mujer de Devra sabe que la profesora y su hija tienen planeado huir de Harmanli y afincarse en Noruega.

Cuando Zehra descubre que Leyla ha leído su cuaderno, le pide enojada que se lo devuelva y se produce un forcejeo entre ellas. Leyla acaba empujando fuertemente a la pequeña, lo que le provoca el parto.

Zehra da a luz a un niño sano, pero no es feliz. No quiere responsabilizarse del bebé. "Este bebé no es mío, es de los Kirman", afirma la pequeña entre lágrimas. Su deseo es escaparse con su madre de allí y empezar una nueva vida lejos de los Kirman.

La pequeña no sabe que su madre ha ido a recoger unos pasaportes falsos y un delincuente le ha robado el bolso con sus pertenencias. Ahora, la hija de Sami ya no dispone de los documentos para poder salir del país y no sabe cómo decírselo a su hija.

Los Kirman todavía no conocen a Cemal, que así es como se va a llamar el hijo de Zehra y Alí, y, cuando entran en la habitación a ver al pequeño, no pueden evitar emocionarse, salvo Leyla que envidia a la hija de Melek porque ha sido madre y ella ha perdido al hijo que estaba esperando cuando fue arrollada por un vehículo.

Zümrüt le hace una foto a Zehra y al bebé para enviársela a su hijo Alí y la pequeña pierde los nervios. No quiere oír hablar del hermano de Azad. La destrozó su niñez y siente animadversión hacia él.

Melek ve a Zehra destrozada y con ganas de huir de Harmanli, así que pide a Zeynep que tarde en dar el alta a su hija para poder disponer de tiempo suficiente para vender su casa y sacar algo de dinero para volver a hacer los pasaportes. La profesora no se percata, pero Azad escucha su conversación con la doctora, aunque, como es un hombre muy discreto, no contará a su familia cuál es el plan de la hija de Sami.

Mientras tanto, el bebé de Zehra no para de llorar. Tiene hambre y la pequeña se niega a darle el pecho. Melek consigue convencer a su hija para que lo haga. El niño no quiere biberón y debe alimentarle para que no caíga enfermo. Este momento, debería ser especial para Zehra, pero para ella es una tortura. No quiere ejercer de madre. La obligaron a casarse muy joven y su marido Alí abusó de ella y eso no puede olvidarlo.