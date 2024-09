Melek limpia su nombre ante Devra y demuestra que Leyla intentó envenenarlo accidentalmente

Devra sigue hospitalizado tras ser envenenado por error por Leyla. El malvado hijo de Kadim ha estado a punto de morir y Behiye y Leyla quieren hacer creer a Nujin y a Alí que Melek ha intentado acabar con la vida del líder de la familia Kirman. Pero, no es cierto. La que fuera enfermera puso una noche veneno en la cena de la madre de Zehra y, por error, Devra se la comió.

Melek está encerrada en uno de los cuartos de la mansión, pero, gracias a la ayuda de Fatma, consigue salir de la habitación para conseguir pruebas que incriminen a Leyla en lo ocurrido a Devra y la exculpen a ella de lo sucedido al primo de Azad.

Finalmente, encuentra el veneno en la habitación de Leyla y, cuando Devra recibe el alta hospitalaria y regresa a casa, la profesora no duda en desenmascararla ante el hijo de Kadim.

Behiye sale en defensa de su nuera y la joven, ante tal acusación, intenta negarlo. "Yo nunca haría algo así. La única capaz de hacerlo es Melek", asegura Leyla seriamente ante su esposo. Pero, Devra no está dispuesto a escucharla y la expulsa de la mansión pese a sus súplicas. "Me he sacrificado por ti, no me eches de tu casa", le pide encarecidamente Leyla. Sin embargo, el primo de Alí, la acaba echando de casa y le exige que abandone Harmanli lo antes posible.

Behiye intenta convencer a su hijo para que Leyla regrese a la mansión. Le confiesa que debe buscarla si no quiere que, por despecho, revele que él mató a Azad a sangre fría.

Mientras tanto, Leyla vaga por las calles del pueblo llorando desconsoladamente. Está abatida por lo ocurrido con Devra, y su hermano la apoya en estos momentos tan difíciles para ella.