La lucha de Melek y Azad por demostrar que Zehra no es hija de Rashit y Gülsüm

Melek y Azad, ahora, que han descubierto que Zehra no es hija de Rashit ni de Gülsüm no están dispuestos a quedarse de brazos cruzados y deciden acudir a uno de los mejores abogados de la zona para que lleve el caso de la pequeña. Melek y el hijo de Zümrüt quieren demostrar ante la justicia que Zehra no es hija de los Kara y así poder anular su matrimonio con Ali. El abogado les ofrece su ayuda y les revela que hará todo lo que esté en sus manos para salvar a la pequeña. Eso sí les asegura que es imprescindible que alguien de la familia de Zehra testifique a su favor.

Azad y Melek piensa en Ferman. Para ellos, es el único miembro de la familia Kara honesto y quedan con él en una tetería del pueblo. Le confiesan que saben que Zehra no es su hermana biológica y le piden que testifique a favor de la pequeña.

Al principio, Ferman se niega a reconocer que Zehra no es su hermana, pero, cuando Melek le pide que sea sincero y que honre la memoria de su madre que sacrificó su vida por la pequeña, el hijo de Rashit acaba admitiendo la verdad y se ofrece a ayudarles.

A Rashit le llega una citación judicial y Devra, que está con él, le lee la carta. Le explica que Zehra ha presentado una demanda de paternidad. Ella alega que Rashit no es su padre y ha solicitado una prueba de ADN.

Rashit está fuera de sí, sabe que si se demuestra que Zehra no es su hija, los Kirman acabarán matando a su hijo Ferman y a él también, así que va a ver a Melek. La amenaza con acabar con su vida si sigue entrometiéndose en los asuntos concernientes a Zehra y su familia. La invita a volver a Estambul, pero la profesora no está por la labor. Rashit está a punto de golpearla, pero, en ese momento, aparece Devra y la salva la vida. El joven, en realidad, siente algo especial por ella y quiere ganarse su favor.

Kadim intenta sobornar al abogado que lleva el caso de Zehra. Le ofrece una suma de dinero nada despreciable para que deje de prestar su servicio a Melek y al hermano de Ali, pero no accede y el marido de Behiye le hace una seria amenaza. "Como siga adelante con el caso de Zehra, tendrá que buscarse otro trabajo", le asegura.

Llega el día del juicio y Berfin intenta encerrar a Zehra en el cuarto donde Rashit guarda la leña, pero su hermana Elif consigue liberarla y llega a tiempo a la citación. Ferman testifica que Zehra es su hermana biológica, su padre Rashit a logrado convencerle, pero el juez, para proteger a Zehra, estima que se realice a una prueba de ADN. La pequeña no puede estar más feliz. Parece que esta vez Rashit no se ha salido con la suya.