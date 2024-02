La descabellada decisión de Nujin sobre el futuro de Ali y Zehra que deja a todos impactados

Ha llegado el día tan deseao por Zehra y Ali. Por fin van a firmar los papeles del divorcio en el juzgado, pese a la oposición de Kadim y Behiye. Ali está muy feliz porque, por fin, se va a librar del castigo impuesto por la matricarca de la familia. Pero, no se imagina que Nujin ya ha tomado una decisión sobre su futuro con Zehra.

Justo en el momento que Azad y Melek van a acompañar al joven matrimonio al juzgado, aparece la abuela de Ali con Elif.

La matriarca de los Kirman se muestra fría con su familia y les comunica que, a partir de ahora, va a seguir al pie de la letra las tradiciones turcas y, por esa razón, ha decidido que Elif, que sí que es hija biológica de los Kara no como Zehra, sea la nueva esposa de Ali.

Azad, Melek, Ali y Zehra se quedan de piedra al escuchar a Nujin. Melek no puede permanecer callada y pide a los Kirman que se encuentran en la mansión que actúen y no permitan de nuevo otra atrocidad. La profesora no está dispuesta a irse de allí sin Elif y Zehra.

Azad intenta mediar entre Melek y su abuela, pero Nujin no le deja hablar. Está muy dolida con el joven. Era su nieto favorito, pero, ahora, ya no confía en él. "Eres la persona que más daño me has hecho en mi vida. Confíe en ti y me decepcionastes", le comunica al hijo de Cemal.

Zehra y Melek son expulsadas de la mansión de malas maneras y Ali no duda en plantar cara a su abuela y pedirle una explicación por la decisión que ha tomado. "¿Cuántas veces vas a sacrifircarme? ¿No he sufrido basante?", le pregunta el hijo de Zümrüt.

Tras lo sucedido en la mansión de los Kirman, Azad y Melek tienen claro que van a denunciar en comisaria a la matriarca, pero antes, deben acudir al juzgado con Ali y Zehra para que firmen los papeles del divorcio. Cuando el juez pregunta a la hermana de Ferman si desea anular su matrimonio con Ali, la pequeña responde que no. No quiere que su hermana Elif sufra y cree que, si sigue casada con el hijo de Cemal, podría liberar a Elif de un destino cruel.

Zehra llega la mansión de los Kirman para comunicar a Nujin su decisión de seguir siendo la esposa de Ali, pero la matriarca de la familia no está dispuesta a dar su brazo a torcer y sigue con su plan de casar a su hermana pequeña con su nieto. "Ahora, eres libre. No querías marcharte, vete, pero tu hermana no se va de aquí", le dice gritando. Kadim acaba expulsándola de casa.