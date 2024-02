La crueldad de Berfin no tiene límites: culpa a Gülsüm de la muerte de su bebé y lo paga con su hija Elif

Berfin Kirman, la hija de Behiye, no puede olvidar que perdió al bebé que estaba esperando por culpa de Gülsüm y, desde entonces, siente un odio profundo hacia sus hijas Elif y, especialmente, hacia Zehra. Para ella, la mujer de su primo Ali es la responsable de que su matrimonio con Ferman penda de un hilo ahora que todo el mundo sabe que no es la hija biológica de los Kara.

Como no puede controlar su ira, Elif está sufriendo en sus propias carnes la crueldad de Berfin. La niña, desde que su madre Gülsüm fue asesinada por la hija de Behiye, no ha vuelto a ser la misma. No habla y está muy triste sin su madre y sin Zehra en casa. Berfin es consciente de ello, pero parece disfrutar haciendo sufrir a la pequeña.

En un arrebato de rabia, coge todas las prendas, que pertenecieron a Gülsüm, y decide quemarlas en el patio pese a saber que es el único recuerdo que le queda a Elif de su progenitora.

Pero, la crueldad de Berfin no tiene límites y cada día va a más. Desde que perdió a su bebé en el hospital, tras la trágica caída que sufrió junto a Gülsüm en la mansión de los Kirman, la hermana de Devra parece que ha perdido el juicio y disfruta maltratando a Elif. En esta ocasión, al escuchar el lloro de la muñeca de la niña, la hija de Kadim golpea fuertemene a la pequeña con un cinturón. "Tu madre mató a mi bebé y te irás con ella", le dice gritando sin mostrar ninguna compasión.

Elif tiene moratones por todo su cuerpo. Apenas puede moverse de la cama. Una mañana Zehra y Melek van a visitar a la pequeña y, al ver que la niña, está triste y muy dolorida, Melek se percata que ha sido maltratada por Berfin. Zehra, que daría su vida por su hermana, planta cara a la hija de Kadim. La hermana de Devra intenta golpearla, pero Melek se lo prohibe.

La profesora se lleva a la pequeña a su casa para evitar que la malvada Berfin vuelva a hacerla daño. Melek le promete que jamás volverá a estar a solas con ella.