Ali viaja a Estambul con sed de venganza: descubre unas fotos comprometedoras de Zehra y planea matarla

Leyla encuentra las fotografías comprometedoras de Zehra junto a un amigo de Pelin en el instituto y decide dejarlas en la habitación de Ali para que las vea cuando llegue. La mujer de Devra quiere que el hijo de Zümrüt entre en cólera y cometa una locura. Sabe que el joven es inestable mentalmente por sus adicciones y que, cuando vea a su esposa en los brazos de otro, perderá el control e intentará acabar con su vida.

Efectivamente, Leyla no se equivoca, y Ali reacciona violentamente al ver sobre su cama las fotos que Pelin hizo a Zehra en el instituto con su íntimo amigo. La intención de la hija de Bahar y Mirza es que la madre de Cemal regrese a Harmanli y desaparezca de sus vidas para siempre. Sin embargo, no imagina que los planes del hermano de Azad son otros. Ali es un joven vengativo y con tradiciones muy arraigadas, por lo que no parará hasta acabar con su esposa, al creer que le ha sido infiel con otra persona.

Ali coge un avión y se dirige a Estambul. Porta un arma y está decidido a acabar con la vida de la joven tal y como le confiesa a Melek por teléfono. "Voy a matar a Zehra porque me ha deshonrado", le asegura, fuera de sí.

El primo de Devra llega hasta la escuela donde estudia la hija de Mirza e intenta asesinarla mientras ella lee a sus compañeros del instituto una redacción sobre su dura vida junto a los Kirman. Sin embargo, el joven no puede llevar a cabo su plan porque no encuentra la oportunidad para dispararla.

Finalmente, Ali logra engañar a su mujer y consigue que se suba a un taxi. La joven cree que su madre Melek y su hijo Cemal han viajado a Estambul con él y la están esperando en una cafetería para verla. Zehra no sospecha que su marido quiere quitarle la vida.