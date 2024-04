Ali se niega a divorciarse de Zehra y Azad traza un plan para sacar a la hija de Melek de la mansión

Zehra está desesperada no quiere tener el bebé que está esperando de Ali e idea un plan para deshacerse de él. Tomarse unas hierbas para abortar y Behiye le presta su ayuda. La madre de Devra no quiere que la pequeña dé a luz porque podría perjudicar a su hijo ahora que es el señor de la casa.

La pequeña se toma el brebaje, pero no consigue su objetivo. El bebé que está esperando sigue con vida. Ahora, lo tiene más complicado para irse de la mansión de los Kirman. Aunque todavía tiene una oportunidad de alejarse de la familia de su marido para siempre. Se va a celebrar el juicio para divorciarse de Ali y tiene depositadas todas sus esperanzas en él. Es el último cartucho que le queda por quemar para empezar una nueva vida con su madre Melek lejos de los malvados Kirman.

Zehra llega al juicio acompañada de Melek y Azad y Ali aparece solo. La pequeña comunica al juez que desea separarse de su marido y, cuando el magistrado le pregunta a él, niega querer divorciarse de su esposa. Al final, el juicio no tiene válidez y Zehra debe regresar de nuevo a la mansión.

Azad no entiende la reacción de su hermano y le pregunta enojado porque no ha querido separarse de Zehra. Ali le responde que no lo ha hecho porque quiere a su esposa. El hijo mayor de Zümrüt sabe que no es cierto y sospecha que Devra le ha podido amenazar. Melek se despide de Zehra y le promete que muy pronto volverán a estar juntas.

Azad tranquiliza a la hija de Sami confesándola que tiene un plan para sacar a Zehra de la mansión y empezar una nueva vida con ellas en el extranjero. Para conseguir algo de dinero, tiene pensado vender algunas acciones de su empresa y pagar al líder de una banda para que ellos se encarguen de rescatar a Zehra de la casa familiar y les proporcione unos pasaportes para huir lo más lejos posible.