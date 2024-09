Ali no logra matar a Zehra, y Mirza descubre que fue su hija Pelin quien le envió a Ali las fotos de la hija de Melek

Ali lleva engañada a Zehra al bosque para asesinarla. Zümrüt llama a Ali por teléfono para evitar que cometa una locura, pero su chaqueta la lleva puesta la hija de Melek y es ella quien contesta. Su suegra le confiesa cuáles son las intenciones de su hijo y aconseja a Zehra que huya del lugar lo antes posible.

Zümrüt confiesa a Zehra que Ali quiere matarla | Nova

Zehra echa a correr, pero Ali acaba alcanzándola. La apunta con un arma fuera de sí y le muestra con rabia las fotos de ella con el amigo de su hermanastra Pelin. "¿Has venido a estudiar a Estambul o a estar con este chico?", le pregunta Ali en tono sarcástico y continúa diciéndole: "Has arruinado mi honor y por tu culpa nadie me toma en serio. Ahora, tengo que castigarte", le dice enojado. La hija de Mirza intenta explicarle que el joven que aparece en las fotografías con ella solo le estaba mostrando un vídeo, pero él no la cree.

Se produce un forceo entre ambos y Zehra consigue hacerse con el arma y huir, pero, de nuevo, el hermano de Azad acaba atrapándola e intenta estrangularla. Afortunadamente, Mirza llega a tiempo y Ali logra escapar de allí en una furgoneta.

Mirza lleva a Zehra a casa y Melek, que ha viajado a Estambul con Devra, se reúne con ella. La joven explica a sus padres que Ali recibió unas fotografías de ella con el amigo de Pelin y que el hijo de Cemal interpretó que le había sido infiel con él. Mirza se hace con el móvil de su hija Pelin y descubre que fue ella quien envió las instantáneas al malvado hijo de Zümrüt. El comisario pide explicaciones a su hija y la joven le confiesa que su deseo es que Zehra se vaya de casa y de sus vidas para siempre.