La huida de Berfin y Ferman reescribe el futuro de Zehra desafiando las tradiciones ancestrales turcas

La hija de Kadim y Behiye, Berfin, se va a comprometer con un joven de una familia adinerada del que no está enamorada. La hermana de Devra se reúne con Ferman y le cuenta cuáles son los planes de sus padres. La joven le propone a su novio fugarse con ella. "Prefiero morir que vivir sin ti", le confiesa al hermano de Zehra. El joven está locamente enamorado de ella, pero teme que el padre de su novia, Kadim, tome represalias contra su familia si huyen juntos.

Berfin se enfada con Ferman al ver que el joven se muestra reticente a escaparse con ella. Para la hija de Kadim, el hijo de Rashit es un cobarde y demuestra con su actitud que no la quiere lo suficiente. Pero, Ferman la adora y no desea que la joven se enfade con él. En ese momento, llega Devra para llevarse a su hermana a casa. Está enojado con ella y por Ferman siente un odio desmedido. Antes de abandonar el lugar, golpea al joven repetidas veces y le amenaza con acabar con su vida si sigue viéndose a escondidas con su hermana. "No te acerques a mi hermana porque yo mismo me encargaré de matarte", le confirma Berfin.

Berfin regresa a casa con su hermano Devra y cuenta a su madre Behiye y a su abuela Nujin lo ocurrido entre Ferman y ella. La joven les confiesa que no quiere casarse con alguien al que no ama y les revela que Ferman es el hombre de su vida. Para ellos, la joven es una deshonra para la familia y deciden encerrarla en su habitación. Devra la advierte, no sin antes golpearla fuertemente, que, si sigue viéndose con él, no tendrá piedad con ninguno de ellos. Pero, la nieta de Nujin lo tiene claro: "Si no me caso con Ferman, prefiero morirme", manifiesta entre lágrimas.

Al final, Berfin se compromete con el joven elegido por su familia, pero, gracias a su tía Zümrüt, que se hace con las llaves de la habitación donde está encerrada, Berfin consigue salir de la mansión para escaparse con Ferman.

La joven deja a sus padres una carta de despedida donde les explica que se ha marchado para empezar una nueva vida con Ferman. Les asegura que no teme a la muerte y que no se arrepiente de la decisión que ha tomado. Cuando descubre su padre lo ocurrido, manda a varios empleados a buscarlos. Para los Kirman, Berfin los ha deshonrado y ambos jóvenes deben pagar por ello.

Los hombres que trabajan para Kadim dan con el paradero de Berfin y Ferman y los llevan ante la presencia de los Kirman. Están todos fuera de sí. Devra pierde los papeles y está dispuesto a matar al hijo de Kashit y a su propia hermana. Pero, Nujin se lo impide. No se derramará sangre, pero sí se producirá un 'intercambio de novias'. Berfin y Ferman se casarán y Zehra hará lo propio con Azad, el hijo mayor de Zümrüt. Azad no está de acuerdo con la decisión de su abuela y así se lo hace saber. Pero, de nada le sirve. La decisión de Nujin es irrevocable y las tradiciones ancestrales turcas inquebrantables para ellos.

La madre de Azad, Zümrüt consigue convencer a Nujin para que Azad no contraiga matrimonio con Zehra. Al final, la abuela decide que Ali sea el futuro marido de la hija de Rashit, una niña de 13 años.