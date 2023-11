¡Es la guerra! Cemre se prepara a conciencia para luchar en los juzgados contra Çelebi

No lo tiene fácil Cemre. Çelebi se ha encargado de transmitirles a todos que su mujer es una persona desequilibrada que no puede controlarse a sí misma y que por eso no puede tener la custodia de su hija Gunes. Ha llegado incluso a insinuar que Cemre ha empezado a salir con otro hombre, en este caso Özan.

Pero nada de eso ha desalentado a Cemre que, apoyada por Rüya ha interpuesto una demanda de divorcio contra Çelebi. Quiere llegar hasta el final, pero no va a ser un camino sencillo. Acompañada por su inseparable Rüya, han acudido a un abogado experto para que le de las pautas a seguir para conseguir ese ansiado divorcio. Lo primero que debe de hacer Cemre es demostrar que no está enferma. Así que la abogada le recomienda una serie de pasos a seguir para posteriormente presentarlos ante un tribunal. Cemre los sigue escrupulosamente. A pesar de lo que pueda parecer, Çelebi se enfrentará al coraje de una madre.