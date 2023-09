Pepa es rescatada del sótano donde Alberto la tenía encerrada en el último momento

Alberto no puede controlar sus celos y termina encerrando a Pepa en un sótano de la consulta. No soporta la idea de que Pepa no le quiera y que se esté viendo con Tristán. Además, había planeado fugarse con él de Puente Viejo y sólo la confesión interesada de Francisca le puso sobre aviso.

Para evitarlo metió a Pepa en ese sótano y, ante la imposibilidad de convencerla de que esté junto a él, ha ideado un plan para acabar con su vida.

En el pueblo todo el mundo se pregunta dónde estará Pepa y nadie sabe muy bien su paradero. Pero Emilia recuerda una conversación con Alberto que le habló de un sótano bajo la consulta que nadie utilizaba. Accede allí a ver si está Pepa y se lleva una gran sorpresa.