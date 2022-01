Las razones de Özgur por las que Ezgi no puede estar saliendo con otra persona

Özgur está muy enfadado con su madre y su tía después de que estas se metieran con Ezgi. Ellas aseguran que Ezgi está saliendo con otro chico porque así se lo ha dicho la madre de ella. Özgur no entiende por qué ellas creen semejante cosa.

A pesar de sus ruegos, la madre de Özgur no se da por vencida. Özgur les asegura que no puede estar saliendo con otro porque ellos están empezando a salir. Sin embargo, la madre de Özgur no lo cree y piensa que Ezgi se está aprovechando de su hijo.