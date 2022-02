Özgur toma una decisión radical que cambia por completo la vida de Ezgi

Ezgi ha decidido marcharse de la fiesta sorpresa que Serdar le había preparado. Eso sí, antes le ha devuelto el carísimo collar que le había comprado porque "es demasiado", según sus propias palabras.

Ahora llega al restaurante de Özgur con quien ya había quedado antes. Está contenta de poder quedar con él y se presenta muy feliz. Ezgi no sabe nada de lo que ha ocurrido antes y de que Özgur ha descubierto su fiesta sorpresa y ha tenido unas 'palabras' con Serdar, por lo que se muestra tranquila.

Sin embargo, se encuentra con un Özgur huidizo, serio y muy seco con ella. Le pregunta qué es lo que le ha sucedido, pero Özgur no responde. es evidente que algo ha sucedido, pero ella no acierta a saber qué es. Özgur no tiene muchas ganas de fiesta y toma una decisión irreversible que cambia por completo la vida de Ezgi.