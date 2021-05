¿Podría volver Martin con Anne?

La relación con Franziska no podía durar. Demasiadas diferencias entre ambos han hecho que Martin tome la decisión de romper. Ahora que vuelve a estar libre, Anne vuelve a aparecer en su vida. Es la que está llevando el negocio dela leche en la granja y necesita aliarse con Gregor, no solo un buen socio comercial, sino que la antigua relación de Anne. Martin quiere saber si esa relación sigue viva o no. ¿Está intentando Martin retomar su relación con Anne?