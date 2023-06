La importante confesión que Vuslat hace a un antiguo amor que está a punto de fallecer en el hospital

Un hombre ingresa en urgencias en el hospital Berhayat por unos parásitos en el estómago, pero ya es demasiado tarde para él. Aunque no lo sepa, se está muriendo y pide ver a Vuslat. La madre de Ezo se acerca a hablar con él. Fue su novio cuando era joven.

El hombre le confiesa que dejó a su novia plantada en el altar y que no ha vuelto a estar con ninguna mujer desde entonces. "¿De verdad, me quisiste alguna vez?", le pregunta el hombre a la madre de Ezo.

Vuslat no quiere que su exnovio muera y pide a Alí que haga todo lo posible por salvarle la vida. Pero, su tratamiento no funciona. La madre de Ezo confiesa a éste, antes de fallecer, que siempre lo quiso y que Ezo es su hija. Vuslat no se da cuenta, pero su hija lo escucha todo.