Este es el motivo por el que Alí descarga su furia contra su casa dejándola patas arriba

Alí acaba de perder a su primer paciente y no asimila bien la noticia. Se trata de un enfermo que estaba ingresado en el hospital tras sufrir un ataque al corazón y, al sufrir otro de nuevo, desgraciadamente falleció. El joven médico se siente responsable por la muerte de su paciente.

Por la noche, mientras duerme en su casa, sufre una fuerte crisis. Se levanta para buscar un destornillador por toda la casa con la intención de arreglar un grifo que gotea y, al no encontrarlo, pierde completamente el control.

Sin mediar palabra, comienza a lanzar al suelo todo tipo de objetos que encuentra a su paso, provocando tal estruendo que acaba despertando a Nazli, quien vive en el piso superior. La residente médica, preocupada por Alí, está a punto de bajar a averiguar qué sucede, pero al ver llegar a Adil decide no intervenir.

Cuando Adil entra en el piso de Alí queda horrorizado al ver el caos que reina en el lugar. Todo está patas arriba, y le pregunta qué motivo le ha llevado a causar semejante desastre. Alí le responde que no encontraba su destornillador para arreglar el grifo. Sin embargo, su tutor sabe perfectamente que esa no puede ser la única razón para semejante reacción. Alí finalmente se sincera y confiesa que la muerte de un paciente le ha afectado profundamente. Se siente dolido con Adil porque este le prometió en su día que sería capaz de salvar a todos, pero ahora ha comprendido que eso no es cierto.

Al final, Alí consigue tranquilizarse y a la mañana siguiente desayunando en el hospital con Adil, su tutor, que está muy preocupado por su integridad física, le propone que se vaya a su piso a vivir o que contrate a una asistente para que le ayude en casa. Pero, Vefa no está dispuesto a ceder. Él quiere vivir independizado y así se lo hace saber indignado.

Más tarde, Alí se encuentra con Nazli y la joven le pregunta, muerta por la curiosidad, qué pasó en su piso la noche anterior, y Vefa le responde que estaba buscando un destornillador entre sus enseres, un comentario que sorprende enormemente a la residente.