Un amor a prueba de silencios: Doruk ocultó la verdad sobre el disparo a Erhan y su historia de amor con Asiye se va al traste

Doruk vive en una nube de felicidad. No puede creer que se haya reconciliado con Asiye. Sin embargo, la alegría dura poco. Tolga le revela a Asiye que fue Akif quien disparó a Erhan y que Kadir fue inculpado injustamente. Gracias a ese falso testimonio, los hermanos Eren acabaron en un orfanato.

Lo peor llega cuando Tolga también le confiesa que Doruk sabía la verdad, pero no fue capaz de enfrentarse a su padre ni de contarle a Asiye lo ocurrido. Ella, desconcertada, se queda sin palabras.

Akif se excusa ante Asiye asegurando que sufrió un ataque de pánico al ver como Erhan se disparó solo y, al final, salió huyendo. Pero, su argumento no convence a la hermana de Emel. Sabe que, cuando llegó la policía, encontraron en el bolsillo de Kadir una cuantiosa suma de dinero y un arma en su mano.

La joven está muy dolida con Akif y Doruk. Por culpa de ellos, se separó de sus hermanos y tuvieron que vivir durante un tiempo en un orfanato. Recuerda esa experiencia como muy dolorosa. "Nos quedamos destrozados y no podía pensar de tanta tristeza", les asegura.

El marido de Nebahat le confiesa que hizo todo lo que pudo para sacar a Akif de prisión y les compró el terreno donde vivían sus tíos y ellos para limpiar su conciencia.

Pese a ello, Asiye no perdona a Akif y le comunica su intención de ir a comisaría para testificar en su contra. Le pide a Tolga que la acompañe y dé su versión de los hechos, ya que él presenció todo lo ocurrido. Sin embargo, el malvado joven no está dispuesto a hundir a Atakul. "No lo voy a hacer porque Akif es mi ídolo", le revela a la hermana de Ömer.

Akif le recuerda a Asiye que el caso está cerrado dado que Erhan declaró en comisaría que no vio quién le disparó. La joven descarga contra el empresario y su hijo. "Doruk eres un mentiroso hipócrita", le dice entre lágrimas y se marcha del colegio. Doruk esta fuera de sí. No puede perdonar a su padre lo que hizo y reniega de él: "Ya no eres mi padre".

Doruk va detrás de Asiye y le pide que le escuche. El joven le intenta hacer entender que lo único que hizo fue proteger a su padre, algo que no ve con buenos ojos la joven. "Yo no dejaría que un inocente pagará por algo que no ha hecho", le contesta muy dolida. Y, continúa diciéndole: "Nunca te perdonaré. No vuelvas a hablarme. Para mí estás muerto", le dice con firmeza.

Asiye se desahoga con Aybike y le cuenta todo. La hija de Orhan está alucinando y no puede entender cómo Akif es un hombre tan despiadado y sin escrúpulos. La hija de Sengül teme que si Asiye cuenta la verdad a Kadir, todo se desmorone. Su madre y su primo se quedarían sin trabajo, su padre sin rehabilitación y perderían la casa de nuevo. "¿Quieres que nos callemos para no volver a pasar hambre", le pregunta Asiye. Al final, Aybike decide respetar su decisión, pero teme que Kadir al saber la verdad, pierde el control y se meta en problemas, algo que también preocupa a su hermana.

Mientras tanto, en casa de los Atakul, se viven momentos de mucha tensión. Doruk vuelve a manifestar su desprecio hacia su padre y Nebahat le pide a su hijo que sea más respetuoso con su progenitor. Akif le explica a su mujer que todo el mundo en el colegio se va a enterar de que él fue quién disparó a Erhan tras desvelar la verdad a Tolga. "Si yo acabo en la cárcel, sería vuestra ruina", asegura el empresario a su esposa e hijo. Akif aprovecha la ocasión para contarle a su mujer que Doruk está enamorado de Asiye. Nebahat no ve con buenos ojos esa relación y así se lo hace saber a su hijo.

Por otra parte, Asiye no puede dejar de pensar en lo ocurrido y no sabe si decírselo a su hermano, Kadir, o no. Teme que su hermano busque venganza e intente acabar con Akif, así que, finalmente, opta por callarse y así se lo hace saber a Doruk. El hermano de Melisa intenta hacerla ver que él no tiene la culpa de lo que su padre pueda o no hacer. "Por qué me culpas por proteger a mi padre", le pregunta a su exnovia. La joven está muy dolida con la familia Atakul y le recuerda que ya no son novios.

Pasan los días, pero Doruk no puede sacarse de la cabeza a Asiye por la que está locamente enamorado y, en clase de música, interpreta un tema muy romántico que ha compuesto para ella. ¿Conseguirá ablandarle el corazón a la hermana de Emel?