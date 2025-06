Akif destruye la tienda de campaña de Doruk con una excavadora y deja al descubierto el dinero que Şengül robó a los Eren y enterró en el jardín

Akif ha descubierto que Doruk está viviendo en casa de los Eren. Enfurecido, se presenta allí y le exige a su hijo que regrese con él, pero Doruk se niega rotundamente. Le dice que lo odia y que no soportaría vivir ni un solo día más bajo el mismo techo: "Prefiero pasar mil años en esta tienda de campaña antes que vivir un día más en tu casa, rodeado de tus mentiras", le lanza con desprecio.

Fuera de sí, Akif se sube a una excavadora y, con la mirada llena de furia, le advierte que si no vuelve por las buenas, lo hará por las malas. Sin hacer caso a los gritos de Doruk ni a las súplicas de la familia Eren, Akif derriba la tienda de campaña.

En medio del caos, al remover la tierra con la excavadora, Akif deja al descubierto… ¡el gran secreto de Şengül! La mujer de Orhan había enterrado allí parte del dinero que Ömer y Emel ganaron en un sorteo.

Muy enfadado, Ömer se enfrenta a su tía: "No tienes corazón", le dice con la voz quebrada. Şengül intenta justificarse, asegurando que no lo robó y que lo usó para pagar deudas familiares. Pero Ömer, dolido, le responde: "Esta vez no te vas a salir con la tuya" y se va de casa lleno de rabia.

Orhan, decepcionado, también la encara, al igual que Kadir, que no puede entender cómo ha sido capaz de llegar tan lejos.

Finalmente, Ömer decide denunciar a Şengül. Ella acude a comisaría acompañada por Orhan y Kadir para prestar declaración. "Estoy harto de tus mentiras y chanchullos. Ya te advertí que pagarías las consecuencias", le dice Ömer.

Al enterarse de que ha sido su propio sobrino quien la ha denunciado, Şengül pierde los nervios: "¡Eres un traidor, una víbora! ¡Te he querido como a un hijo!", le grita entre lágrimas. Si Ömer no retira la denuncia, ella podría acabar en la cárcel.

Cuando regresa a casa tras declarar, Aybike está visiblemente preocupada por su madre, y Orhan intenta calmarla. Aybike cree que Ömer ha ido demasiado lejos, pero el joven solo ha querido darle una lección a su tía para que no vuelva a robarles.

Orhan, aún decepcionado, se muestra preocupado. Kadir, al verlo así, le promete que intentará convencer a Ömer de que retire la denuncia.

Mientras tanto, Şengül, convencida de que terminará en prisión, empieza a preparar su maleta. No quiere que su familia la recuerde como una ladrona, así que idea un plan para enmendar sus errores, especialmente con Ömer.

Con el dinero que le quedaba, compra un coche viejo y destartalado para que Orhan y los niños puedan ir al colegio. Su intención es ponerlo a nombre de su hijo y su sobrino, como muestra de arrepentimiento. Kadir, conmovido, insiste a Ömer para que retire la denuncia cuanto antes.