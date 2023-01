Ferit le hace una propuesta a Ayse: "Vendrás a nuestra boda, te casarás conmigo"

Sinan ha ido a buscar a su hermano por orden de "La Sultana Azade" y lo encuentra volviendo de dejar a Ayse en su casa. Azade le ha ordenado traer de vuelta a su hermano para la boda, pero él se niega a casarse.

Nadie entiende la huida de Ferit porque no ha dado explicaciones, pero su hermano sabe que algo pasa. Intenta atar cabos y al final comprende que Hande lo ha traicionado con alguien, aunque no se imagina con quién. Anular la boda no entra dentro de los planes de su madre Azade y ambos hermanos lo saben. Ferit intenta buscar una solución y solo encuentra una: casarse.

A la mañana siguiente va a ver a Ayse para hacerle una oferta irrechazable: que se case con él en un trato que beneficia a ambos. ¿Aceptará Ayse?