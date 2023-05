"No te aceptaré como abogado aunque me vaya a pudrir aquí", las duras palabras de Ayse

La decepción de Ayse con Ferit es enorme. Cree que el que todavía es su marido, no sólo no la quiere ya, sino que tampoco cree en su inocencia, por lo que piensa que no tiene sentido que sea su abogado. Ferit tiene otra opinión del asunto y, aunque admite que lo de ellos está acabado, quiere que Ayse quede libre.

A ella le da igual, porque asegura que aunque quede en libertad, no hay nadie fuera que se preocupe por ella. "¿No te da pena ver lo que sufro?" Ayse sigue enamorada de él. Ferit quiere ayudarla porque sabe que es inocente y teme que el verdadero asesino de Baha ande suelto y ataque a su familia.