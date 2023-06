Mientras Hande prosigue con sus malvados planes para recuperar a Ferit, una noticia inesperada cambia el futuro de Ayse

Hande se ha recuperado de su intento de suicidio. Mucha culpa de ello ha tenido Ayse que se prestó a donar sangre aprovechando que tenía un grupo sanguíneo compatible.

Afortunadamente Hande ya ha podido regresar a casa, pero lo que encuentra allí no es lo que esperaba. Sus padres no entienden lo que está haciendo con su vida y su madre especialmente se disgusta mucho con ella. Pero Hande no quiere renunciar a Ferit y llegará hasta las últimas consecuencias para lograrlo. Eso incluye a sus padres, a los que llega a chantajear para que sigan sus malvados planes. Es decir, mantener la mentira de que ella sufre amnesia. Zümrüt, su madre, se atreve a discrepar de Hande y ella les enseña lo que es capaz de hacer si no le hacen caso.

Ferit es conocedor de los problemas de memoria de Hande. Por eso, cuando ella prepara una cena romántica para los dos y así intentar recuperar el tiempo perdido, él no se atreve a contradecirla y le sigue el juego. Aunque se le nota incómodo con la situación. Sinan, su hermano, se queda de piedra cuando descubre la escena y termina teniendo una charla de lo más sincero con Ferit sobre el asunto. Los planes de Hande siguen su curso.

Por otra parte, Ayse ya es libre. Ferit ha firmado los papeles del divorcio que ella le presentó y ambos separan definitivamente sus caminos. El juzgado lo ha aprobado y ya son dos personas libres. Ferit no está conforme con la situación. Lo ha hecho porque piensa que Ayse es lo que quiere, pero la sigue queriendo. Ayse, por su parte, sigue enamorada de Ferit, pero sabe que la vida a su lado no es posible en este momento después de todo lo que ha pasado.

Ayse está decidida a marcharse de la ciudad y volver a la capital para iniciar una nueva vida lejos de Ferit y de la familia Sancakzade. Pero cuando está de regreso a casa, sufre un desvanecimiento y una persona que andaba por ahí la lleva al hospital. Después de numerosas pruebas, los doctores descubren que no tiene nada grave. Sencillamente está embarazada. Esto cambia por completo los planes de Ayse que no sabe cómo se lo tomará Ferit en cuanto lo sepa.