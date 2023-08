Ferit y Ayse se dan el sí quiero y los planes de Sahin se van al traste

Ferit y Ayse se han reconciliado y el deseo de ambos es casarse. Pero, antes del enlace, se celebra la pedida de mano en la mansión de Sahin. El abuelo de Ayse está pletórico de felicidad, pero su intención no ha cambiado: sigue esperando el momento de poder extirpar a Ayse un riñón para Elif, su nieta favorita.

Para Mirsha, esta celebración supone un golpe muy duro porque está enamorado de Ayse. El nieto adoptivo de Sahin no ve con buenos ojos que la joven se vaya a casar con Ferit, pero sabe que ambos se aman profundamente y que no tiene ninguna posibilidad con ella.

Por su parte, Sahin está dispuesto a correr con todos los gastos de la boda, algo que no ve con buenos ojos Ayse.

Sahin acompaña a su nieta Ayse a Antioquia para probarse el vestido de novia para su boda y, cuando llegan al destino, la joven le hace una confesión que le deja helado.

Ayse cree saber la razón por la que está tan interesado en ella. Sahin no sabe que contestarla, pero, al final, se da cuenta de que en el fondo su nieta desconoce el motivo que le ha empujado a contactar con ella.

Después de todas las adversidades a las que Ayse y Ferit se han enfrentado, por fin, ha llegado el día más importante de sus vidas. Se dan el sí quiero rodeados de amigos y familia. Los recién casados están radiantes de felicidad y están a punto de empezar una vida juntos.

Por último, Hande sigue ingresada en un centro de salud mental donde acudió después de seguir el plan de Yaman. Betül es su nuevo objetivo. Pretende hacer creer a la esposa de su novio que está esperando un bebé de él a pesar de que los médicos le dijeron que no podría ser madre. Betül no sabe si creerla o no y decide investigar por su cuenta.