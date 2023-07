Ayse abandona la mansión de los Sancakzade y se muda a casa de su abuelo Sahin

Este sábado no te puedes perder 'Corazón herido' porque viene cargado de sorpresas. Ayse abandonará la mansión de los Sancakzade y se mudará a casa de su abuelo Sahin, con el que no quería mantener ningún tipo de contacto. Estaba muy dolida con él porque no se ocupó de ella cuando su madre falleció. Pero, ahora, parece no guardarle rencor. ¿Qué le habrá hecho cambiar de opinión?

Lo que no se imagina la mujer de Ferit es que su abuelo no es trigo limpio y, lo único que quiere de ella, es su riñón. Sahin sólo se preocupa y vela por su otra nieta Elif que está gravemente enferma y, si no recibe un riñón pronto, acabará falleciendo.

Ferit no está dispuesto a tirar la toalla, y decide luchar por el amor de Ayse, así que acude hasta la mansión de Sahin para pedir a su mujer que regrese a casa con él. ¿Accederá?