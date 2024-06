¡Sube la temperatura! Carlota emplea sus armas de seducción para que Jesús sucumba a sus encantos

Carlota está obsesionada con Jesús y no quiere perderlo por nada del mundo. Teme que el joven acabe en los brazos de Mariluz, así que idea un plan para seducirlo con la ayuda de Victoriana. Su madre le entrega un camisón sexy para que el hermano de Damián sucumba a sus encantos.

La hermana de Doménica lo invita a la mansión y, cuando llega el hijo de Octavio, se sorprende al ver que la joven ha decorado el comedor con velas y luces para crear una atmósfera mágica y romántica.

Carlota lo lleva a su habitación para pasar una noche de pasión desenfrenada con él, pero Jesús no puede seguir adelante con su plan de seducción. Está muy enamorado de Mariluz y no desea lastimar a la florista. Para salir del paso, le pide a Carlota ir más despacio en su relación tal y como Ruiz Montalvo le pidió.

Al final, Jesús se va de la mansión y la joven, que está acostumbrada a salirse con la suya, telefonea a su padre para contarle lo sucedido con el hermano de Samuel. "Papá, si quieres verme feliz, habla con Jesús para que no vaya tan despacio en nuestra relación y fija un fecha para nuestro compromiso", le ruega a su progenitor encarecidamente y Augusto, que siempre complace a sus hijas en todo, le asegurá que así lo hará.

Carlota se asoma a la ventana de su habitación y ve a Jesús hablando por teléfono. La joven sospecha que el mecánico está conversando con Mariluz y se muere de celos.

Lo cierto es que el joven se ha puesto en contacto con la hija de Guadalupe porque no puede dejar de pensar en ella. Su voz le da paz y la confiesa que ella es lo mejor que le ha pasado en su vida. "El hecho de saber que no te tengo me atormenta", la asegura a Mariluz.

La nieta de Conchita, también, está locamente enamorada de él, pero ya está casanda de esperarlo y le pide que se olvide de ella hasta que no termine su relación con Carlota y no tengan que esconder su amor ante los Montalvo.