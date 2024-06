Selena y Doménica intercambian a sus novios por una absurda confusión

Valero está en el taller mecánico y llega Doménica preguntando por Damián. El hombre le asegura que se encuentra en la cama descansando y, al poco rato, aparece Selena buscando a Samuel. El empleado de los Guerrero afirma a la bailarina que el joven se está dando una ducha.

Las jóvenes confían en Valero y esto las lleva a absurda confusión. Doménica entra en el cuarto de Damián y se acerca a su cama. No se imagina que el que está acostado no es su novio sino su hermano Samuel. Ella le abre su corazón y le confiesa que le encantaría estar con él para siempre.

Mientras tanto, Selena entra en el baño y, al ver que hay un hombre duchándose, ella interpreta que no puede ser otro que Samuel, pero no es él sino Damián. Así que se desnuda y le abraza cariñosamente bajo el agua hasta que descubre que no es su novio.

La bailarina se disculpa con Damián y le explica que lo confundió con Samuel y se viste rápidamente. En ese momento, la hija de Augusto sigue en la habitación de los Guerrero hasta que llega Damián y descubre que su novia está tumbada en la cama de su hermano. Se produce una absurda confusión y todo se complica cuando aparece Selena con la ropa mojada.

La bailarina le pide a Damián una toalla para secarse bien y Doménica pierde los nervios. Cree que el hermano de Jesús ha tenido relaciones sexuales con Selena en el baño y abandona la habitación de los Guerrero muy enojada.

Damián sale tras ella para explicarle realmente qué ocurrió. Le revela que lo sucedido en el baño es fruto de un error al creer Selena que el que estaba en la ducha era Samuel. Pero, Doménica, que es muy celosa, no está por la labor de escucharle y se enfada con él al descubrir que el joven miró a la joven desnuda. Él tampoco entiende por qué ella se metió en la cama con Samuel. "Sabes lo que siente mi hermano por ti. ¿Quieres volvernos locos a los dos?", le pregunta a Doménica muy serio. Pero, la joven hace oídos sordos y abandona el taller mecánico alterada.