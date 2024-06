Jesús rompe su relación con Carlota e intenta recuperar el amor de Mariluz

Carlota se presenta en casa de Jesús sin avisar y encuentra al joven en la ducha. Al salir del baño, la hija de Augusto se le insinúa, pero él se hace el loco porque no siente nada por ella.

El hijo mayor de Octavio ya no quiere seguir saliendo con la hija de Ruiz Montalvo y así se lo hace saber a ella. Su plan inicial de seducir a las hermanas para acabar con Augusto se le ha ido de las manos y ya no quiere ser novio de la hermana de Doménica. Su hermano Samuel está en la cárcel tras hacerse pasar por Damián.

El malvado empresario le ha acusado de asesinar a Iker y Jesús no quiere más distracciones. Quiere centrarse en sacar a su hermano de prisión cuanto antes y en conquistar de nuevo a Mariluz.

Jesús acude a casa de la nieta de Conchita para decirla que ha roto su relación con Carlota y le entrega un cuaderno donde explica los motivos que le han llevado a enamorar a Carlota y a acabar con Augusto. Pero, la hija de Guadalupe se niega a leerlo y le pide que se aleje de ella y de su familia para siempre. "Te exijo que te alejes de mí", le pide al hermano de Damián.

En ese momento, aparece Carlota hecha una furia y arremete contra Mariluz. "No voy a permitir que te entrometas en nuestra relación", asegura la hermana de Doménica a la florista. La hija de Guadalupe no puede callarse y le contesta: "Te voy a denunciar si vuelves a meterte conmigo o con mi familia".

Jesús se lleva a Carlota de allí e intenta tranquilizarla. La joven está muy nerviosa. No quiere perder a Jesús y le pide que vuelva a su lado. "Si no estás conmigo no lo voy a soportar. Te necesito", le afirma al hijo de Octavio fuera de sí.

Carlota ha sufrido una crisis de ansiedad muy fuerte y su padre está muy preocupado por ella. La doctora que la trata, se ha acercado hasta la mansión para ver cómo se encuentra la joven. Le comenta a Jesús que la salud mental de su hija depende de su noviazgo con Jesús. "Me voy a morir sin Jesús", afirma Carlota muy alterada.

Victoriana teme que la joven pueda cometer alguna locura tal y como está. La terapeuta se muestra tajante con Jesús: "Si no logramos controlar su crisis, va a ser necesario internarla".