Augusto descubre la verdadera identidad de los hermanos Guerrero y los desenmascara ante sus hijas

Augusto descubre que los hermanos Guerrero son en realidad los hijos de Octavio Sánchez y decide desenmascararlos ante sus hijas tras celebrarse el funeral de su hija Carlota.

Ruiz Montalvo confiesa a sus hijas que los Guerrero entraron en su vida para vengarse de él basándose en una absurda acusación. El malvado empresario asegura que Octavio falleció de un infarto agudo de miocardio y que él no lo mató tal y como afirman los hijos del difunto.

Augusto está muy dolido con ellos porque sabe que los jóvenes, hijos de Elisa, encandilaron a Carlota y a Doménica para llegar hasta él. "Jesús se aprovechó del amor que Carlota sentía por él y perdí a mi hija por su culpa", afirma Ruiz Montalvo muy serio.

Además, acusa a Damián de haberse aprovechado de Doménica para sustraerla información importante sobre él y de enviarla datos falsos sobre su padre para ponerla en su contra.

Augusto no está dispuesto a perdonarles todo el daño que le han causado. Asegura que le desacreditaron ante su familia e incluso fue a prisión por sus falsas acusaciones. Doménica cree firmemente en las palabras de su padre sobre los Guerrero y pide a los jóvenes que se vayan de su casa. Pero, Jesús quiere contarles también su versión.

El hermano mayor de los Sánchez cuenta a la familia Ruiz Montalvo que Augusto fue el que asesinó a su padre y les revela que su progenitor murió en sus brazos y, en su último aliento, le confesó que el responsable de lo ocurrido fue el marido de Victoriana.

Doménica no da crédito a todo lo que están diciendo de su padre y no desea saber nada más de los Sánchez, especialmente de Damián. El joven le confiesa que su amor hacia ella siempre ha sido real y le revela que su padre no es trigo limpio. Le asegura que su padre Ruiz Montalvo hizo desaparecer a Iker en su antigua bodega y que Jesús tiene grabado en su móvil lo que realmente sucedió.