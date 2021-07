¿Qué hace Gabriela en el despacho de Damián?

Gabriela ha descubierto la relación que este mantiene con Carolina a espaldas de su mujer. Damián lo niega y asegura que no hay nada entre ellos dos, pero Gabriela no se lo cree. Pero Damián lo que no se espera es la petición que Gabriela le hace en su despacho a cambio de mantener la boca cerrada y no decírselo a su mujer.