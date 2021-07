La madre de Damián sigue buscando formas de controlar la empresa

Raquel ha visitado a Damián en el hospital y esto ha llegado a oídos de Miriam, su madre. Este empeñada en apartar a su nuera de la vida de su hijo y quiere que no intervenga en ninguna decisión. Ha dado órdenes a sus abogados de que hagan todo lo posible para apartar a Raquel de la vida de su hijo, pero no está siendo sencillo. Por eso, Miriam ya está pensando en otras alternativas por si la Justicia no le da la razón.