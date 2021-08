Lola confiesa sus mentiras y desvela un oscuro secreto

Santiago entra por la puerta y le dice que estuvo con Benjamín. Lola no reacciona, está llorando en el sofá. Santiago no entiende nada, no sabe qué está pasando y le pregunta que ocurre. Se sitúa frente a ella e inmediatamente Lola se derrumba y comienza a llorar. Le confiesa sus mentiras y lo peor. Le confiesa un oscuro secreto que lleva guardando mucho tiempo... ¿Qué le confesará? ¿Cómo reaccionará Santiago? Descúbrelo en el vídeo.