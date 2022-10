Onur prepara una velada romántica con Zeynep: "Cada minuto contigo vale oro"

A pesar de que Zeynep es consciente de que su relación con Onur es un amor imposible, es incapaz de evitar pasar tiempo con él y sentir mariposas en el estómago. Y Onur tampoco se da por vencido y, a pesar de que su madre sigue insistiendo en que se case con otra mujer.

Onur no tiene ojos para nadie que no sea Zeynep, por lo que no deja de planear momentos con ella, a los que Zeynep no puede resistirse. ¡Qué romántico momento!