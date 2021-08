Eva aparece cuando Vincenzo intenta calmar a Valeria

La vida de Valeria no ha sido de color de rosa. Tras la muerte de Adriana no está pasando por su mejor momento. Vincenzo conoce la situación e intenta comprenderla. La quiere ayudar de corazón, pero en el momento en el que el policía está hablando con Valeria, aparece Eva por sorpresa. Nadie la espera y la impresión que se lleva sobre la situación no puede ser más equivocada.