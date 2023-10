Avance Hermanas: Ha llegado el momento de las confesiones y las decisiones importantes

Azra no puede mantener por más tiempo la mentira que lleva arrastrando días. A pesar de que Cemal y Çilem la hayan presionado para que no lo haga, Azra decide confesarle a Ipek y a Deren que no es su verdadera hermana y que la verdadera es Çilem. No sabe cómo van a reaccionar, después de todo lo que ha sucedido, pero azra necesitaba quitarse ese peso de encima.

Por otro lado, ahora las hermanas deben decidir si conocen en persona o no a Cahide, su verdadera madre. Mientras Ipek se muestra decidida a ello para que Cahide cuente la versión de los hechos, Deren no quiere ni saber de ella, pues no se olvida que cumplió 24 años de cárcel por matar a su padre. ¿Qué pensará Çilem de todo esto?

A su vez, Cemal no deja de presionar a Cahide para que viva con él. Cemal conoce el secreto de las tres chicas y lo que pasó en la noche de bodas de Ipek y amenaza a Cahide con mandarlas a la cárcel si ella no atiende a sus pretensiones.

Todo esto y mucho más, el sábado a las 22.00 horas en un nuevo capítulo de estreno de hermanas en Nova.