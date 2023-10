Avance Hermanas: Ipek salva de la cárcel a Sinan y Azra decide desvelar su gran secreto al resto

La desaparición de Tekin sigue siendo un misterio para todos en Gunesli Baçe. Las únicas que conocen la realidad de los sucedido son Ipek, Deren y Azra, pero el resto del pueblo sigue preguntándose dónde estará el hombre más poderoso de la localidad. Refik, el esbirro de Tekin, sigue sospechando que no se ha marchado por su cuenta y sostiene que Sinan, su hijo, es el responsable de la desaparición. Por eso no ha dudado en poner un aprueba falsa en el coche de Sinan para involucrarlo y que la policía tome cartas en el asunto.

Cuando Ipek descubre que han tendido una trampa a Sinan, no puede permitir que vaya a la cárcel por algo que no ha hecho. Aunque Azra cree que es la mejor opción, pues así no las investigarán a ellas. Pero Ipek no es de la misma opinión y sale en defensa de Sinan, asumiendo la responsabilidad en la aparición del anillo de su marido en el coche de Sinan.

Por otro lado, Azra cada vez se siente más incómoda desempeñando un papel que no le corresponde. Necesita contarle la verdad a Deren e Ipek y busca un momento adecuado para confesarles que no es la hermana que ellas esperaban. Al tiempo que Cemal intenta llegar a un acuerdo con cahide para lograr dque sus hijas puedan conocerla cuando salga de la cárcel.