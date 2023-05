Ulises se enfrenta a su padre Heriberto cuando este le ataca por su condición sexual

Carmen recibe la incómoda visita de su marido Heriberto. Se presenta en casa después de ver un vídeo en las redes en el que su hija Dana aparece bailando de forma sensual. Heriberto, que ya le ha pedido el divorcio a Carmen, la acusa de malcriar a los niños y de no estar pendientes de ellos. Por si esto fuera poco, Se enfrenta también a su hijo Ulises por su condición sexual. Todo, según él, por culpa de Carmen.

Ulises no se calla y se enfrenta a su padre. Asegura que no es gay, aunque eso no debería ser motivo para ningún tipo de recriminación. Además le echa en cara que Heriberto no tiene autoridad moral para reclamarles nada después de los vídeos que han circulado con él en compañía de su amante.