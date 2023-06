Renata sigue buscando a su madre pero se encuentra con una realidad que no esperaba

La enfermedad de Renata sigue su curso. El tiempo pasa y las soluciones cada vez parecen más lejanas. Necesita urgentemente un trasplante, pero de momento no localizan a nadie compatible. De ahí su desesperado interés por localizar a su madre biológica.

Las dos mujeres que aseguraron que conocían a su madre, se han destapado como unas personas sin corazón. Buscan sobre todo dinero y no le han llegado a decir la verdad en ningún momento a Renata, por eso ella, acompañada por su abogado, ha decidido denunciarlas. En un último intento por sacar algo en limpio, estas mujeres no quieren ir a juicio por lo que le cuentan la verdad de lo sucedido con su madre. Renata no esperaba este desenlace, pero tampoco sabe si realmente puede creerlas o no.