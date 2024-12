Un accidente en las obras de un hotel de los Koroglu puede llevar a Sedat a la cárcel

El imperio hotelero de los Koroglu está muy extendido por todo el país. Desde hace algún tiempo, Rifat ha decidido rediseñar el organigrama de la empresa para repartir responsabilidades a cada uno de sus hijos. A pesar de los numerosos problemas que Sedat ha ocasionado a los Koroglu, Rifat ha pensado que era buena labor encomendarle la dirección de uno de sus hoteles. Es la mejor forma de hacer que Sedat se empiece a comprometer con su trabajo ahora que está casado con Nalan.

Todo parece discurrir con normalidad y Sedat está muy ilusionado con la idea, pero las cosas no van a ser tan sencillas. Una de las primeras decisiones de Sedat ha sido llevar a cabo algunas obras de mejora en las instalaciones del hotel para modernizarlo y convertirlo en el mejor de todo el grupo. Una llamada lo cambia todo.

Selen recibe una llamada de el encargado de obras del hotel en el que le dice que se ha producido un accidente y que uno de los trabajadores ha muerto. Según ha explicado por teléfono, el trabajador no llevaba las medidas de seguridad reglamentarias y eso puede suponer un verdadero problema, pues la familia podría interponer cargos contra la dirección por negligencia, aunque Sedat no estuviera presente en el hotel.

Lo primero que Selen pretende es intentar consolar a la viuda y acude al funeral para presentar sus respetos. Allí la situación no es fácil para ella, pues algunos familiares les reprochan las condiciones laborales en las que el fallecido trabajaba. Selen intenta que la situación no se descontrole, pero no tiene éxito y los abogados de la familia interponen una demanda contra la dirección del hotel que puede dar con los huesos de Sedat en la cárcel. Sedat ni siquiera sabe todavía la noticia.