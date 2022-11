El sultán queda asombrado al descubrir a la nueva concubina tocando el arpa

Hürren sigue molesta por el desaire que le ha hecho el sultán, no permitiéndole ocupar la habitación que en su momento tenía su madre Valide. Ella cree que se la merece, pero Solimán no piensa lo mismo. El siguiente plan de Hürren es intentar seducir a Solimán para convencerle y por eso se pone sus mejores galas. Sin embargo, cuando acude a los aposentos del sultán, sus guardianes le dicen que Solimán no está allí.

Solimán ha salido y cuando se dirige a otro lugar del palacio le sorprende una dulce música que sale de una de las estancias. Allí descubre a Firuze. Él no la conoce, pero se queda embelesado escuchando la música que sale de su arpa.