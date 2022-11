¿Quién es la misteriosa mujer que ha aparecido flotando en el mar entre los restos de un naufragio?

Una misteriosa mujer ha sido capturada en medio del mar como única superviviente de un naufragio. Ella misma ha confirmado al capitán del barco que la ha rescatado que no es musulmana y la tripulación sospecha que puede ser persa. Ha sido llevada a la bodega del barco que se dirige hacia Estambul, al palacio del sultán Solimán.

En la bodega del barco, mientras está inconsciente, tiene un sueño en la que ella ve joyas y anillos, pero no podemos llegar a descifrar a qué corresponden ni a qué lugar. Esta mujer despierta mientras escucha los lamentos de otras mujeres que también están siendo trasladadas a la capital del imperio. Allí se decidirá su destino y posiblemente no sólo conoceremos su nombre, si no también su origen y el sultán decidirá qué hacer con ella.