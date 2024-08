Martín y Alicia se conocen mejor y la química entre ellos es innegable

Martín se acerca al taller mecánico, que le ha recomendado Alicia, para reparar su coche tras golpear la mujer de Sergio su vehículo por un despiste, pero está cerrado y telefonea a un amigo. Le cuenta lo ocurrido y aprovecha para hablar con él sobre la madre de Yuri. "Es una mujer inteligente y realmente especial", le revela.

Guerra no se da cuenta, pero Alicia está escuchando su conversación y le pregunta por qué la ve diferente al resto de mujeres cuando ella se considera común y corriente. Martín lo tiene claro. Para él, la esposa del reputado periodista es especial y no oculta su interés por ella. "Me gustaría conocerte un poco más si me lo permites", le confirma embelesado.

Martín se siente atraído por ella y Alicia comienza a interesarse por el periodista. Es una mujer muy reservada y celosa de su intimidad. Sin embargo, cuando está con el joven, se deja llevar y le habla, incluso, de sus sueños. Le revela que siempre quiso ser escritora de teatro. La mujer de Sergio está muy a gusto con él y la química entre ellos es total.