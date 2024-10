Luis Alberto rompe su compromiso con Soraya para retomar su relación con Mariana, sin importarle las consecuencias

Mariana recibe una llamada de Sandra asegurándole que ha encontrado en su casa una fotografía donde aparece el hombre que estafó a su padre, Pedro Villarreal. La joven le pide a Luis Alberto que la acompañe hasta Toluca para hablar con ella y averiguar quién está detrás de la muerte de su progenitor.

El hijo de don Alberto acepta ir con ella, a pesar de que va a celebrar su fiesta de compromiso con Soraya. Al llegar a casa de Sandra, encuentran una ambulancia y a unos agentes de policía allí. La mujer ha sido asesinada de un disparo. Los policías sospechan que unos ladrones han entrado en su vivienda a robar porque todo estaba desordenado.

Mariana se siente responsable de la muerte de Sandra. Su lucha por descubrir al responsable que llevó a su padre a quitarse la vida le ha salido muy cara: ha perdido al amor de su vida y Sandra ha muerto. Luis Alberto intenta consolarla y, al final, se acaban besando. La hija de Pedro Villarreal le confiesa que no ha dejado de amarlo, incluso cuando le culpaba de la muerte de su progenitor, y él le confirma que siente lo mismo por ella. El hijo de don Alberto lo tiene claro: va a anular su compromiso con Soraya.

Luis Alberto y Mariana regresan a casa, y el joven acude al restaurante donde se va a oficializar su relación con Soraya. El hijo de Elena le confiesa a Soraya que no la ama y que no va a seguir adelante con la celebración. Ella se pone a llorar y no entiende cómo su prometido puede hacerle esto. Él le revela que ama a Mariana y que es con ella con quien quiere compartir su vida.

Soraya abandona la fiesta y Luis Alberto da la cara ante los medios de comunicación. Les comunica que cancela su compromiso con Soraya, refiriéndose a ella con palabras de cariño.

De regreso a casa, don Alberto le pide explicaciones a su hijo por el daño que ha causado a Soraya. “La has dejado en ridículo”, le asegura a su primogénito, muy enojado. Mariana sale en su defensa y le explica que Luis Alberto le pidió matrimonio primero a ella, pero, como lo rechazó, por despecho le entregó el anillo de compromiso a Soraya.

Luis Alberto no espera que su progenitor lo entienda, pero le revela que no está enamorado de Soraya, sino de Mariana. “No siento nada por Soraya. Sin embargo, por Mariana sí. Nunca me había enamorado hasta que conocí a la hija de Villarreal. En su amor encontré el refugio y la tranquilidad que necesitaba”, se sincera ante su padre. En el fondo, don Alberto se alegra de que haya elegido a Mariana para compartir su vida y le pide que regrese a casa.